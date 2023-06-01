歌手・中森明菜（６０）が雑誌「ＡＥＲＡ」の表紙に登場し、その美しさにネットは目を奪われた。写真家で映画監督の蜷川実花氏が２１日までに自身のインスタグラムを更新し「次のＡＥＲＡは中森明菜さん」と紹介して撮影した表紙を公開。「明菜ちゃん（あえてちゃんと呼ばせてください）を撮れる日が来るなんて！！儚くて強くて美しい。とても感動した撮影でした。すごかったなぁ」と興奮冷めやらぬ様子。「最近のＡＥＲＡた