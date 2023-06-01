7月2日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』では、企画「ゴチになります！」の超特別編「イタリアゴチ3時間SP」（後7：00〜後9：54）を放送する。それに先立って、ロケを終えた出演者からコメントが到着した。【番組カット】美脚スラリ！ミニスカ制服姿の森香澄今年、オリンピックが開催され、再び注目を集めるイタリアで27年ぶりにロケを敢行。ナインティナインのほか、仲里依紗、竜星涼、森本慎太郎（SixTONES）