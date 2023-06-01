立憲・公明両党の衆院議員が中道改革連合を結成して約5カ月、いまだ参院議員の合流は実現していない。中道・公明両党が早期合流を目指す一方、立憲民主党は慎重な姿勢を崩しておらず、3党の正式な協議は行われていない。膠着（こうちゃく）した事態を打開するため、中道は合流をにらんだ協議体の設置を呼びかける一手を打った。その背景や合流に向けた課題などについて、関係者への取材で迫った。中道・小川氏が協議体呼びかけ「政