2ゴール・1アシストを勝利に貢献した上田にオランダからも賛辞が寄せられた(C)Getty Imagesエースストライカーとして圧巻の存在感を見せつけた。現地時間6月20日、サッカー日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）2戦目でチュニジア代表と対戦し4-0と快勝。前半から得点を重ね、見事に勝ち点3を獲得した。この4得点では、上田綺世が2ゴール1アシストと3点に絡む活躍で、チームの大会初白星に大きく貢献した。【動画】W杯で初の4