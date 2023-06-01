◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）松本は一塁ベース上で白い歯をこぼした。初回１死、柳から右前打を放って出塁すると、４番・ダルベックの打席で今季８個目の盗塁を成功。助っ人の先制打につなげ「いい感じでヒットが出て、走るのはいつも隙は狙っているのでいいスタートを切れた」とうなずいた。９回２死一、二塁でも松山の１５５キロ直球を左安打に。マルチ安打をマークし、６月の月間打率は３割