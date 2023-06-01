6月28日（日）福島競馬場で行われる、第75回ラジオNIKKEI賞（G3・3歳オープン・ハンデ・芝1800m）の登録馬は下記の通り。秋の大舞台を見据えた3歳馬が集結。NHKマイルカップ4着の実績馬ローベルクランツなど20頭がエントリー。20頭がエントリーガリレアキンググローリークカイリモクコルテオソレイユコロナドブリッジサイモンシャリオサウンドムーブサノノグレーターサンブライトショウナンガルフジーネキングスカイスプレンダー