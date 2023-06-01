米主要紙が今月、北朝鮮経済の現状を相次いで特集した。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は7日付で「世界で最も意外な経済成功物語」と題する記事を掲載。続いてニューヨーク・タイムズ（NYT）も8日付で、「北朝鮮は国境を閉ざし経済破綻を予想されたが、新たな道を見いだした」とする分析記事を掲載した。北朝鮮経済にはなお、多くの弱点が残るが、ある種の変化が起きているのは事実だろう。そして、それを視覚的に象