コロンビア大統領選の決選投票の用紙を有権者に手渡す担当者＝21日、バランキジャ（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】南米コロンビアで21日、大統領選の決選投票が実施された。5月の第1回投票で首位となり、トランプ米大統領も支持を表明した右派の弁護士アベラルド・デラエスプリエジャ氏（47）と、任期満了を迎える現職ペトロ大統領の後継で2位だった左派イバン・セペダ上院議員（63）の争い。ペトロ政権下で冷え込んだ対