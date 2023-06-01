中国メディアの参考消息によると、インドメディアのタイムズ・オブ・インディアはこのほど、「中国の電気自動車（EV）ブームが26万人の早期死亡を防いだ可能性も」とする記事を掲載した。記事によると、中国のEV推進策は長年にわたり気候変動対策と産業成長という観点から位置付けられてきた。中国は何十億ドルもの補助金を投じ、世界最大のEVサプライチェーンを構築し、世界最大のEV市場へと成長を遂げた。しかし、研究者らは、こ