140万円の「GT-R!?」に注目集まる2025年末、海外の中古車サイトに、日産「GT-R」を模したレプリカ車が意外な価格で掲載され、話題になりました。見た目はGT-R風ながら中身は大きく異なる一台として注目され、公開直後から多くの反応が寄せられています。今回出品されたレプリカは7500ユーロ（約140万円・2026年６月中旬時点）で、クロアチア南部ドゥブロヴニク在住のユーザーが掲載したものです。【画像】超カッコいい！ これ