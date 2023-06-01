［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦し、４−０で圧勝を飾った。開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、その後もゲームを支配。上田綺世の２発と伊東純也ゴールで突き放した。 序盤から日本に圧倒され続けたチュニジア陣営のショックは相当だったようだ。