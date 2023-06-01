◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）のオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は四球で出塁した。2点を先制された直後の初回、「父の日」で水色のバットに水色スパイクで打席に入った。オリオールズ先発ヤングの低めへの変化球を冷静に見極めて四球を選び、その後マンシーの左前打で二塁から生還した。19日（