◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。初回表には先発右腕・シーハンが無死満塁のピンチを招き、２失点で立ち上がった。先頭のウォードにカウント２―０から中前打。ヘンダーソンに右線エンタイトル二塁打、アロンソに四球で満塁とされた。