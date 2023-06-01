◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）井上の９６球は、勝利に結びつかなかった。５回２／３を３安打無失点、チームトップ６勝目の権利を持って降板。しかし８回、一挙４失点で逆転を許し白星はスルリとこぼれ落ちた。まさかの展開となったが、それでも省みるのは自分の投球だった。「最低でも６回は投げられる投手にならないと。（そうすれば）中継ぎの負担も減る」。試合をつくったが、決して満足はしな