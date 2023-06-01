全国屈指のマンモス私立大学・関西大学（大阪府吹田市）に大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」の一部が再現される。関西大学・新学生会館「誠之館」完成予想パース図（外観）※画像提供・関西大学関西大学・新学生会館「誠之館」完成予想パース図（内観）※画像提供・関西大学千里山キャンパスの中心部に位置する学生会館「誠之館（せいしかん）」が老朽化のために建て替えられるのに伴い、新築する学生会館のガラス張り