FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会イラク代表のグレアム・アーノルド監督が21日（日本時間22日）、22日（同23日）に米フィラデルフィアで行われる1次リーグI組のフランス戦へ向けて会見した。イラクはI組初戦でノルウェーに1―4で完敗。イングランド・プレミアリーグで得点王に3度輝いた“怪物”FWハーランド（マンチェスターC）に前半で2ゴールを決められた。フランスのエース、FWエムバペ（Rマドリード）も初戦で2得点と