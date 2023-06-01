繁殖が確認されたシロアジサシの成鳥＝2022年5月、東京都小笠原村・南鳥島（森林総合研究所北海道支所の川上和人さん提供）原発の高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場候補地として文献調査が始まった東京都小笠原村の南鳥島を巡り、民間の小笠原自然文化研究所（同村）が、島の自然環境に関する情報を独自に収集、公開している。これまでに集めた論文は120本超。魚や植物など貴重な種が多く生息し、保全価値の高さが改