開催：2026.6.22 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 4 - 9 [ブリュワーズ] MLBの試合が22日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとブリュワーズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するブリュワーズの先発投手はロバート・ガサーで試合は開始した。 1回裏、3番 オジー・アルビーズ 4球目を打っ