◇セ・リーグDeNA1―2阪神（2026年6月21日横浜）DeNAは、防御率1点台の阪神・高橋の前に打線が1点に抑えられ、3連敗で今季ワーストの借金12となった。積極性を買って勝又を今季初の1番に起用した打線で、相川監督は「フォアボールは期待できない」とファーストストライクから仕掛ける策も実らなかった。初回に勝又、牧の連打で無死一、二塁としながら、佐野が2球目を二ゴロ併殺打で先制機を逃し、指揮官は「やろうとし