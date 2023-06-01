開催：2026.6.22 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 4 - 3 [ナショナルズ] MLBの試合が22日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとナショナルズが対戦した。 レイズの先発投手はニコラス・マルティネス、対するナショナルズの先発投手はアンドルー・アルバレスで試合は開始した。 3回表、1番 ジェームズ・ウッド 初球を打ってセンターへの犠牲フライでナショ