開催：2026.6.22 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 2 - 1 [ガーディアンズ] MLBの試合が22日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとガーディアンズが対戦した。 アストロズの先発投手は蠟緂威、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。 1回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 5球目を打って右中間スタンドへのホームラ