開催：2026.6.22 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 5 - 4 [Wソックス] MLBの試合が22日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとWソックスが対戦した。 タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するWソックスの先発投手はデービス・マーティンで試合は開始した。 5回裏、9番 ザック・マッキンストリー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒ