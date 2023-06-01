サッカーW杯通算1000試合目の記念すべき勝利を、サッカー通のお笑いコンビ「カカロニ」もメキシコ・モンテレイ競技場で見届けた。すがや（35）は2014年ブラジル大会から4大会連続で現地観戦中。日本の4発大勝に「めちゃくちゃ強い。代表の集大成のような感じがした」と酔いしれた。今大会では特に、世界から注がれる日本代表への熱視線を感じている。「上田綺世選手のゴールはどっちも日本人離れしていた。2点目のヘディングは