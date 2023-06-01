エジプトの王ことFWモハメド・サラーがチームを王座へと近づける。「国民の誇りとなるような結果を残したい」と臨む2大会目の舞台。1―1で引き分けた1次リーグ初戦のベルギー戦では、アシュルへの絶妙なスルーパスで先制点をアシストした。試合日は34歳の誕生日で、FIFAのインファンティノ会長からも書簡が届いた。学校から練習場まで毎日4時間の移動をしながら通った少年は、同国で最も求心力を持つ人物となった。今季限りで