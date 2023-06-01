◇パ・リーグロッテ7―4楽天（2026年6月21日ZOZOマリン）ミラノ・コルティナ五輪女子フィギュアスケートで銅メダルを獲得した中井亜美（18＝TOKIOインカラミ）がロッテ―楽天戦（ZOZOマリン）で始球式を行った。背番号「315（サイコー）」のユニホーム姿で登場。惜しくもワンバウンド投球となったが「初めての始球式だったので、凄く緊張したんですけど、ちゃんとホームまで届けることができたので良かった」と振り返り