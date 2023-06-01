◇セ・リーグヤクルト1―2広島（2026年6月21日神宮）ヤクルトは5イニングで走者を得点圏に進めるも、得点は6回1死二、三塁でのオスナの中犠飛のみ。好機であと一本が出ず、投手陣を援護できなかった。2連敗に池山監督は「予想通りの接戦の試合でしたけど…」と悔しがった。先発の高橋が5回6安打2失点と試合をつくり、星、キハダら勝ちパターンの救援陣は無失点継投。23日から敵地での首位・阪神3連戦へ「場所も相手