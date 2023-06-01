サマーマイルシリーズ開幕戦「第2回しらさぎS」は21日、阪神競馬場で行われ、7番人気エルトンバローズが追い比べを制して復活V。23年毎日王冠以来、2年8カ月ぶりの美酒で重賞3勝目を挙げた。初コンビの松若風馬（30）は今年の重賞初勝利。昨年サマージョッキーズシリーズを制した夏男が今年も大好きな季節に全開だ。「第74回府中牝馬S」はセキトバイーストが浜中俊（37）を背に3馬身差の逃げ切りV。前年比0・5キロ増のハンデ56キ