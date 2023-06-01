ゲートが開いた瞬間に悲鳴が聞こえた。1番人気に支持された唯一の3歳馬エコロアルバは出遅れて後方から。最終週の外差し馬場に望みを託したが、4コーナーでも14番手のポジション。最後の直線、鬼気迫る追い上げを見せたが、3着が精いっぱいだった。「スタートが決まんない」と横山和。「手応えにも余裕がなかった。サウジアラビアRCを勝った時のイメージが出てこないと」と唇をかむばかりだった。