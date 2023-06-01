【騎手】松若は2度目の騎乗で初勝利。JRA重賞は25年ターコイズS（ドロップオブライト）以来、通算14勝目。【調教師】杉山晴師は管理馬初出走V。JRA重賞はダービー（ロブチェン）に続き今年4勝目、通算30勝目。【種牡馬】ディープブリランテ産駒は初出走V。JRA重賞はエルトンバローズの23年毎日王冠以来、通算6勝目。