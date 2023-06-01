水沢競馬の重賞「第54回一條記念みちのく大賞典」（M1）が21日の11Rで行われた。3番人気リケアカプチーノ（セン4＝菅原勲、父トランセンド）が2番手から抜け出し連覇を達成、重賞4勝目を飾った。勝ちタイムは2分4秒2。2019年6月にハドソンホーネットがこのレースで記録した2分4秒7を0秒5上回るレコードVとなった。吉原寛人騎手（42）は「雨馬場で前が止まらない感じになったので、こういう展開は想定していた。自分の馬もダッ