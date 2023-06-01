◇パ・リーグロッテ7―4楽天（2026年6月21日ZOZOマリン）ロッテの「勝利を呼ぶ男」がまた白星を手にした。8回に同点とされ、なお2死満塁から救援した八木が代打・鈴木大を遊ゴロに打ち取ると、その裏に山口の勝ち越し2ランが飛び出して2球で勝利投手になった。中継ぎだけでリーグ2位の7勝目。5年目右腕は「ホンマによう分からないです。何でこんなに勝ってんのか」と照れ笑い。サブロー監督は「頼もしい限りです」と目