演歌歌手の山口ひろみ（51）が21日、都内でデビュー25周年記念曲「三江線」の発売記念イベントを行った。カップリング曲「夜桜恋あかり」では作曲に初挑戦。「（師匠の）北島三郎さんには言えない。“こんな曲作りやがって”と言われる」と話した。かねてサッカー好きを公言しており、イベントはW杯の日本―チュニジア戦の開始前に実施された。「サッカー友達は今日は誰も来てくれていない。みんないつも来てくれるのに…」