▼4着ファンダム（北村宏）メリハリを付けて最後に脚を使う競馬。この馬の脚なら間に合うと思ったんですけどね。調整段階ではもっと上があると思ったので次につながれば。▼5着スイープアワーズ（国分優）エコロアルバの手応えが悪く、自分から動く形になりましたが、重賞でこれだけ頑張ってくれました。▼6着ミニトランザット（松山）勝ち馬の後ろでいい競馬ができました。▼7着ブエナオンダ（田口）最後によく脚を使って