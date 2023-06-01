7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。今年も、「THE MUSIC DAY」恒例目玉企画「シャッフルメドレー」の実施が決定。参加アーティストを情報解禁！＜「シャッフルメドレー」参加アーティスト＞・NEWS・timelesz・中島健人・King & Prince・SixTONES・Snow Man・なにわ男子・Tra