◇パ・リーグ楽天4―7ロッテ（2026年6月21日ZOZOマリン）楽天は競り負けて今季6度目の5連敗で借金はワースト更新の19。吉井新監督は就任から2連敗で初白星はお預けとなった。先発・藤井は初回に3失点。5試合連続の初回失点となり、1イニングで降板を命じた指揮官は「あまりにもだらしなかったので。チームのムードも悪くなる」と厳しく話した。初回の攻撃ではマッカスカーが中堅に大飛球。映像ではフェンスを越えたよ