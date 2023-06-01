◇パ・リーグ西武5―3オリックス（2026年6月21日京セラD）西武の西口監督が森保ジャパンの活躍に刺激を受けた。25年6月にベルーナドームで森保監督が始球式を行い、捕手役を務めた。チュニジア戦快勝を伝えられると「なるほど、いいね。頑張ります」とうなずいた。優勝を目指す日本代表のスローガンは「最高の景色を」。西武も7年ぶりのリーグ優勝へこれで8カード連続勝ち越しで今季最多の貯金19。6月の勝ち越しを早く