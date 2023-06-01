名古屋発の男性4人組ロックバンド「04LimitedSazabys（フォーリミテッドサザビーズ）」が20、21日、愛知県長久手市の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）で主催フェス「YONFES」を開催した。2016年に初開催し、10周年の節目に2万4000人が詰めかけた。「ELLEGARDEN」や「マキシマムザホルモン」など総勢21組が出演し、フォーリミが両日ともトリを務めた。ボーカルのGEN（37）は「10年無事続きました。いろんな格好