◇パ・リーグロッテ7―4楽天（2026年6月21日ZOZOマリン）ヒーローインタビューは異例の謝罪の言葉から始まった。8回に決勝2ランを放つなど2安打5打点のロッテ・山口だったが、「守備で小島さんと（鈴木）昭汰さんに迷惑をかけたので本当に申し訳なかったです。すいません」と頭を下げた。4―2の8回2死一、二塁。浅村の飛球に追いつきながら、左中間フェンスに体をぶつけて落球（記録は二塁打）した。2者が還って同点とさ