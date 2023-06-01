連覇を狙ったキープカルムが坂井のリードで2着に健闘。半馬身及ばなかったが昨年以降の不振を脱出し、今後に望みをつなげた。後方からの競馬は鞍上も承知するところ。4コーナーもほとんど最後方で回ったが、ここからが本領。馬群を割り、グイグイ伸びて勝ち馬を追い詰めた。坂井は「去年のいいイメージで乗って、うまくいったと思ったんですが…。あと少しでしたね」と悔しがるが表情は明るい。反撃を誓う続戦へ、手応えを感じ