≪サポとはしゃぐ岩田剛典≫三代目JSOULBROTHERSの岩田剛典（37）が都内で行われたパブリックビューイング（PV）に参加した。得点が決まるたびにサポーターらと大はしゃぎ。「皆さんとこの時間を共有できたのが最高」と振り返った。自身も幼少期にサッカークラブに所属していた。「特に上田（綺世）選手の2点目が素晴らしかった。あそこで自信を持って振り抜けるのが今の日本の強さなんじゃないかな」と分析。通信機器メー