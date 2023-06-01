◇セ・リーグ巨人3―5中日（2026年6月21日東京D）巨人がまさかの逆転負けで2カード連続の負け越しとなり首位から陥落した。3―0の8回無死一塁。併殺コースのゴロを二塁・浦田がファンブル。プロ初失策でピンチを広げると、この回から登板した大勢が4安打されプロ初の4失点（自責点0）。絶対的セットアッパーでも勢いを止められず逆転を許した。浦田は「自分の詰めの甘さ。自分のミスです」と猛省。橋上監督代行は「ミ