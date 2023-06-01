◇パ・リーグ西武5―3オリックス（2026年6月21日京セラD）西武相手に昨季負けなしだったオリックス・九里の甘い球を、西武・渡部が見逃さなかった。2―0の4回2死一、二塁。132キロシンカーをすくい上げ、左翼席上段に運んだ。5月6日のソフトバンク戦以来、1カ月半ぶりの5号3ランに「角度が上がらずに模索してきた中での本塁打。ホッとしているし、いつも以上にうれしい」と破顔した。大商大で4年間過ごした大阪で初めて