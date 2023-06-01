妻の出産動画に誹謗中傷が殺到サッカーの北中米ワールドカップが進行中だ。韓国代表は18日（日本時間19日）に行われたグループリーグA組のメキシコ戦に0-1で敗戦。決勝点はGKキム・スンギュ（FC東京）が、味方のDFと交錯する間に奪われた。これが思わぬ余波を広げている。キム・スンギュの夫人キム・ジンギョンさんの公式YouTubeなどにまで、誹謗中傷が集まったというのだ。韓国メディア「OSEN」が「モデルのキム・ジンギョン