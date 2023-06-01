Samsungの次期スマートウォッチ「Galaxy Watch Ultra 2」のアップグレードに関する予測が報じられています。 海外メディアのSamMobileによれば、Galaxy Watch Ultra 2には定格容量784mAhのバッテリーが搭載されるとのことです。現行モデルの「Galaxy Watch Ultra」にも590mAhの大容量バッテリーが搭載されていますが、次期モデルはそれを大幅に上回ることになりそうです。 Galaxy Watch Ultra 2が実際にどれほど長く使えるの