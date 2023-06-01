7月4日13時30分から放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）で、恒例企画のシャッフルメドレーが今年も行われることが決定。NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONESの参加が解禁となった。【写真】NEWSに中島健人も！『THE MUSIC DAY 2026』シャッフルメドレーに参加するアーティストをイッキ見総勢60組を超えるアーティストが出演し、幕張メッセから9時間半にわたり届ける同番組。総合司会を櫻井翔