◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）３―０とリードして８回から大勢が登板。その試合を落としたんだから、それはもう痛すぎる敗戦になってしまったね。まずは無死一塁での浦田の守り。打球がアンツーカで少し弾んだとはいえ、ゲッツーを取ろうと焦った。ちゃんと捕球しても併殺は難しいタイミングだったから確実に一つのアウトを考えるべきだった。そして大勢。彼は極端にいえばストレートとフォー