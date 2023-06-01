マカロニえんぴつの新曲「終宵」が、7月2日より順次放送スタートするTVアニメ 『ワールド イズ ダンシング』のオープニング主題歌として起用される。同書き下ろし新曲「終宵」がアニメ初回放送直後となる7月3日に配信リリースされることが決定した。この発表にあわせて、イラストレーターのトミイマサコが手がけたジャケット写真が公開されたほか、各音楽配信サービスの事前予約機能Pre-add/Pre-saveもスタートとなった。マカロニ