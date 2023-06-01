◆第１４回日本少年野球北海道選手権最終日▽決勝苫小牧ボーイズ５−３旭川大雪ボーイズ（２１日・麻生球場）決勝と３位決定戦が行われた。決勝は苫小牧ボーイズが旭川大雪ボーイズを５―３で下し３年ぶり２度目の優勝を飾った。選手１４人と少数精鋭のチームが一丸となり、昨年１０月の秋季北海道選手権決勝で敗れた相手にリベンジ。８月２日開幕の日本少年野球選手権（大阪ほか）の切符をつかんだ。３位決定戦は札幌ボー