◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽１回戦登別青嶺１３―７室蘭清水丘（２１日・とましんスタジアム）第１０８回全国高校野球南北海道大会１回戦５試合が行われた。登別青嶺は１３―７で室蘭清水丘との乱打戦を制した。ベンチ入り全１１人が出場し、２年連続初戦突破を決めた。約２５０人の全校生徒からの声援を受けながら３点ビハインドを追いつくと、５番・山下煌生一塁手（３年）の２打席連続適時打などでその後も加