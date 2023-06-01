◆第１０８回全国高校野球南北海道大会▽１回戦苫小牧工５―１室蘭栄（２１日・とましんスタジアム）第１０８回全国高校野球南北海道大会の１回戦５試合が行われた。春夏通じて６度の甲子園出場を誇る古豪・苫小牧工は５―１で室蘭栄を下し、初戦を突破。先発のエース右腕・漆沢拓己（３年）が９回６安打１失点で公式戦初完投勝利を収めた。エースが３季ぶりの白星をもたらした。９回２死。１１６球目で三ゴロに打ち取ると、